Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса

Полностью исключить возможность новой волны коронавируса в Москве пока нельзя. Об этом журналистам в кулуарах Гайдаровского форума сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе", - цитирует ТАСС руководителя столичной соцсферы.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что для окончательной оценки эпидситуации необходимо около недели. Если в течение этого периода не будет всплеска заболеваемости и продолжится ее снижение, можно будет принять решение об отмене ряда ограничений. В противном случае они будут продлены.