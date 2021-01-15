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15.01.2021 17:22
Рубрика: Общество

Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

Полностью исключить возможность новой волны коронавируса в Москве пока нельзя. Об этом журналистам в кулуарах Гайдаровского форума сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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"Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе", - цитирует ТАСС руководителя столичной соцсферы.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что для окончательной оценки эпидситуации необходимо около недели. Если в течение этого периода не будет всплеска заболеваемости и продолжится ее снижение, можно будет принять решение об отмене ряда ограничений. В противном случае они будут продлены.

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