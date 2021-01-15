Мэрия Хабаровска оплатит похороны погибшей при пожаре семьи

Мэрия Хабаровска возьмет на себя организацию похорон семьи из пяти человек, которые погибли при пожаре.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 14 января в доме по улице Белорусской,2. Загорелась комната в квартире на втором этаже. На месте тушения нашли бездыханные тела годовалого мальчика, восьмилетней девочки, супругов и отца погибшей женщины.

"Администрация города берёт на себя организацию и полную оплату всех траурных мероприятий из бюджета города", - написал глава Хабаровска Сергей Кравчук в Instagram.

По факту гибели людей расследуется уголовное дело. Как сообщала прокуратура края, неосторожное обращение с огнем рассматривается как одна из версий пожара.