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15.01.2021 06:44
Рубрика: Общество

Власти Приморья рекомендовали сократить рабочий день из-за снегопада

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал работодателям сегодня сократить своим сотрудникам рабочий день из-за непогоды - в южных районах идет снег, который сопровождается сильным ветром, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: РИА Новости
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"Необходимо принять все меры, чтобы не создавать пробок и заторов на дорогах, не мешать технике, которая будет работать, чтобы оперативно расчистить все от льда и снега. В связи с этим прошу работодателей отпустить сегодня людей пораньше, чтобы они могли доехать домой до начала снегопада. Сосредоточены все силы и средства, чтобы уборка проводилась и днем, и ночью. В наших силах сделать так, чтобы последствия циклона были ликвидированы в кратчайшие сроки", - подчеркнул Олег Кожемяко.

С аналогичным обращением к работодателям выступил также мэр Владивостока Олег Гуменюк.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу в Приморье, особенно в его южных и центральных районах, ожидается сильный снег, ветер до 20-25 метров в секунду.

Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Чистить дороги края вышла техника - всего в распоряжении дорожников 400 единиц специальных машин. Дороги Владивостока, отличающегося сложным рельефом, перед началом снегопада, по информации администрации города, обработали реагентом. Израсходовано около 85 тонн химикатов.

ГИБДД обратилась к автолюбителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, а лучше вообще не выезжать на личном транспорте без необходимости.

Накануне МЧС распространило предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.

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