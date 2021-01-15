Минздрав Оренбуржья высоко оценил вклад нефтяников в борьбу с COVID-19

Правительство Оренбуржья высоко оценило вклад компании "Газпромнефть-Оренбург" в борьбу с эпидемией коронавируса в регионе. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова отметила социальную ответственность предприятия, оказавшего активную помощь ковидным госпиталям в закупке лекарств и медицинского оборудования.

На встрече с представителями Общественной палаты региона глава минздрава рассказала об эпидемиологической ситуации в Оренбуржье и ответила на вопросы жителей области.

- Высокую социальную ответственность проявило бизнес-сообщество, - отметила Татьяна Савинова, говоря о роли предпринимателей в борьбе с распространением COVID-19. - Убедительный пример - предприятие "Газпромнефть-Оренбург", которое профинансировало приобретение лекарственных препаратов для лечения коронавируса, медицинского оборудования и жидкого кислорода для больниц региона, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19. Оказана помощь в приобретении 32-срезового компьютерного томографа для областной клинической инфекционной больницы.

Содействие в приобретении медоборудования и препаратов для больниц Оренбурга и районов области было оказано в рамках корпоративной программы "Антивирус", запущенной в 2020 году. Специальный комплекс мер по противодействию распространению COVID-19 предусматривает предоставление помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. Так, в 2020-м предприятие приобрело томограф для Оренбургской областной клинической инфекционной больницы, а также жидкий кислород и противовирусные средства для Оренбургской областной клинической больницы №2. Для Новосергиевской районной больницы были закуплены новые компрессоры для кислородных концентраторов, необходимых пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью. Помощь в виде современных бактерицидных обеззараживателей воздуха поступила в Переволоцкую центральную районную больницу.

Руководство компании заверило, что в 2021 году активная поддержка системы здравоохранения будет продолжена.

Компетентно

Евгений Загребельный, генеральный директор компании "Газпромнефть-Оренбург":

- "Газпромнефть-Оренбург" с самого начала пандемии COVID-19 занял активную позицию в борьбе с общей угрозой и принимает деятельное участие в поддержке системы здравоохранения региона. Хочу еще раз поблагодарить всех врачей и медработников за слаженную эффективную работу, высокий профессионализм и самоотверженный труд. Мы не знаем, сколько нам еще придется жить и работать в таких непростых условиях, но будем и дальше по мере сил и возможностей поддерживать наших медиков в их нелегкой борьбе за жизни и здоровье оренбуржцев.