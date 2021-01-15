В Пензе ресторан "Засека" сгорел из-за свекольных чипсов

В региональном управлении МЧС озвучили результаты расследования пожара, в результате которого полностью сгорел ресторан "Засека". На протяжении полувека деревянный резной сруб являлся визитной карточкой Пензы.

Напомним, вечером 6 октября в результате пожара строение выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин, источник огня находился в металлическом коробе вентиляционного канала на кухне, расположенной в цокольном помещении. В это время там готовили свекольные чипсы. Видимо, вентиляционный канал давно не чистили, скопились отложения масла и жира, которые вспыхнули. Сработала пожарная сигнализация.

В момент пожара в здании находились более 20 человек. Только благодаря правильным действиям персонала удалось избежать жертв.

Ресторан был застрахован, владельцу должны частично возместить ущерб. Ранее глава региона Иван Белозерцев сообщил, что собственник "Засеки" намерен восстановить ресторан на том же месте.