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15.01.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

В Пензе ресторан "Засека" сгорел из-за свекольных чипсов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В региональном управлении МЧС озвучили результаты расследования пожара, в результате которого полностью сгорел ресторан "Засека". На протяжении полувека деревянный резной сруб являлся визитной карточкой Пензы.

Напомним, вечером 6 октября в результате пожара строение выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин, источник огня находился в металлическом коробе вентиляционного канала на кухне, расположенной в цокольном помещении. В это время там готовили свекольные чипсы. Видимо, вентиляционный канал давно не чистили, скопились отложения масла и жира, которые вспыхнули. Сработала пожарная сигнализация.

В момент пожара в здании находились более 20 человек. Только благодаря правильным действиям персонала удалось избежать жертв.

Ресторан был застрахован, владельцу должны частично возместить ущерб. Ранее глава региона Иван Белозерцев сообщил, что собственник "Засеки" намерен восстановить ресторан на том же месте.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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