Новосибирский театр привез в Минск альтернативного "Онегина"

"Онегин" ни капли не похож на то, чего можно ожидать от постановки, отсылающей к Александру Сергеевичу Пушкину. Режиссер Тимофей Кулябин из Ижевска, окончил ГИТИС в 2007 году (курс Олега Кудряшова). С 2015 года - главный режиссер новосибирского театра "Красный факел", ставит преимущественно классические произведения в музыкальных и драматических театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и за рубежом. Один из видных в России режиссеров-интерпретаторов с европейским почерком.

Время действия спектакля "Онегин" - наши дни. Место действия - кинопавильон. В атмосфере спектакля, буквально из ничего, рождается невероятная реальность. В ней нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. И никакой "энциклопедии русской жизни". Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Движение навстречу друг другу и потери.

Выбор этого спектакля для программы "Театрального клуба" не случаен. Новосибирский театр "Красный факел" дважды был лауреатом премии "Золотая маска", впервые за 20 лет ее существования. Имя Тимофея Кулябина точно известно театралам: режиссер уже успел стать признанным в России, стать участником ведущих театральных фестивалей, искусно поставить русскую классику, а также поработать с европейскими театрами. Спектакли Кулябина дважды были представлен в рамках Международного минского театрального форума "ТЕАРТ" в 2015 и 2020 году.

"Театральный клуб в Silver Screen" в Минске - это место, где показывают лучшие мировые постановки в формате высококачественной видеозаписи. Три звонка перед началом, кофе в антракте, яркие визуальные впечатления и живые эмоции позволят погрузиться в театральную атмосферу. После просмотра зрители вместе с приглашенными гостями участвуют в дискуссии и смогут задать вопросы театральным экспертам.