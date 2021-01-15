YouTube заблокировал канал футбольного клуба "Ахмат"

Видеохостинг YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба "Ахмат". Об этом говорится на сайте ФК.

"Наш канал в YouTube заблокирован, без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объеме. Любите футбол, болейте только им!" - говорится в сообщении футбольного клуба.

Страница клуба действительна заблокирована. При переходе по ссылке на сайте видеохостинг появляется сообщение, что страница недоступна.

Напомним, ранее стало известно, что ФК "Ахмат", а также фонд Ахмата Кадырова и ряд должностных лиц Чечни попали под санкции Минфина США. Предположительно, это и стало причиной блокировки станицы на YouTube.