Генпрокуратура проверит ЧП в Карелии, где целый город остался без воды

Генеральная прокуратура России начала проверку сведений о прекращении водоснабжения в жилых домах Карелии. Проверка организована по поручению генерального прокурора Игоря Краснова, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Напомним, в Карелии весь город Питкяранта остался без холодной воды из-за сильных морозов. Произошло аварийное отключение холодного водоснабжения - замерзла труба, которая проходит по земле.

Как сообщили в республиканском правительстве, воду для жителей подвозят машинами. Для технических нужд ее берут из Ладожского озера. Теплоснабжение есть, центральная котельная работает в штатном режиме. Постоянно дежурит техника и резервная бригада работников МЧС, готовых при необходимости прийти на помощь.

Для устранения аварии на водопроводе в Питкяранте ведут работы по прогреванию замерзшего участка с помощью трубопровода-спутника. Над ликвидацией последствий аварии трудятся около ста специалистов и 12 единиц техники.

В Генпрокуратуре России добавили, что всесторонняя проверка данных сведений о ЧП поручена прокурору Карелии. По итогам будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

На территории городского округа введен особый противопожарный режим, сообщили в МЧС Карелии.