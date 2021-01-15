Аэропорт Краснодара возобновил работу после мощного снегопада

Международный аэропорт Краснодара, закрывавшийся сегодня из-за мощного снегопада, с 11.00 возобновил обслуживание рейсов. Сейчас идет отправление рейсов в Москву (Шереметьево), Пулково, Архангельск и Надым. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, с полуночи Краснодар находится в эпицентре циклона. В столице Кубани шел сильный ливневый снег.

В аэропорту Краснодара до начала снегопада все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Вся специальная техника воздушной гавани мобилизована с вечера предыдущих суток в ожидании снегопада. Продолжается интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.

По состоянию на 11.00 задержано 16 рейсов. Два из них до настоящего времени находятся на запасных аэродромах в Сочи и Минеральных Водах.

Рейс в Екатеринбург отменен. Пассажиры оформляют возврат авиабилетов. Авиакомпании и аэропорт обеспечивает напитками и горячим питанием в соответствии с правилами и стандартами обслуживании при задержках рейсов. Время вылета задержанных рейсов в дальнейшем может корректироваться. Стабилизация расписания и вылет всех задержанных рейсов планируется сегодня до 16.00.