Аэропорт Краснодара закрылся из-за снегопада

Аэропорт Краснодара закрылся до 11.00 из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В результате 13 бортов, планирующих вылет в Москву, Пермь и Сочи, оказались задержаны. При необходимости пассажиры будут обеспечены напитками и питанием. Сейчас проводится работа по расчистке и обработке территорий.

Напомним, 10 января аэропорт Краснодара уже был закрыт из-за снегопада. По причине непогоды 11 рейсов были задержаны на вылет, а еще семь рейсов были направлены на соседние запасные аэродромы - в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Анапу.

"Всю ночь в Краснодаре идет снег, - сообщил в телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов. - Со вчерашнего вечера на улицах города работают 30 единиц снегоуборочной техники, постоянно обрабатывают реагентами магистральные и основные дороги. Работа не прекращается, но и снег продолжает идти. Синоптики прогнозируют осадки до 12.00".

Сейчас все службы города работают в усиленном режиме. Всеми работами по ликвидации последствий непогоды руководят из центра ЕДДС. Отсюда идет координация служб, задействованных в расчистке города от снега. Толщина снежного покрова превысила 16 сантиметров.