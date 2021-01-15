СК в Краснодаре раскрыл убийство чемпиона России по боксу

Сотрудники следственного отдела по Западному округу Краснодара СУ СК России по Кубани завершили расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего боксера в центре краевой столицы. Преступника удалось поймать спустя шесть лет. Об этом в преддверии Дня образования Следственного комитета корреспондентам "РГ" рассказали сами оперативники, поделившись новыми подробностями расследования резонансных дел. Ведь очень часто нашумевшая история имеет неожиданное продолжение.

Об этом трагическом случае писали во многих газетах. Член молодежной сборной страны по боксу Расул Гаджимагомедов был убит в ночь на 13 июля 2014 года на улице Красной напротив гостиницы "Интурист". Предыстория такова: жительница Краснодара обратилась к приятелю с просьбой помочь вернуть деньги (три тысячи рублей), которые она одолжила своему знакомому. Понимая, что разговор с должником будет напряженным и последний наверняка придет не один, тот попросил Расула сопровождать его. В назначенный час стороны встретились. Вскоре между ними вспыхнул спор - пришедшие начали толкаться, один ударил приятеля в лицо, и спортсмен, стоявший до этого чуть поодаль, поспешил заступиться. Тут в руке у одного из противников блеснул нож. Лезвие вонзилось в шею Расула, повредив сонную артерию. Несмотря на старания фельдшера "скорой", прибывшей на место в считанные минуты, он скончался на улице от кровопотери.

- Убийцу быстро установили, однако долгое время его не могли разыскать, - рассказывает старший следователь отдела Георгий Кашоида. - Сначала он был объявлен в федеральный розыск, а затем - в международный. Седьмого января 2020 года его задержали в немецком Гамбурге. В ходе допроса в Краснодаре он признал свою вину, но частично, настаивая на том, что Расул просто напоролся на выставленный нож. В итоге была организована очная ставка с ключевым свидетелем, проведен ряд медико-криминалистических экспертиз, а также экспертиза холодного оружия, которые опровергли его слова. Сейчас уголовное дело по факту умышленного убийства боксера направлено в Ленинский районный суд Краснодара.

Расул Гаджимагомедов учился в Кубанском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма. Парню предрекали блестящее будущее. В 19 лет он выиграл первенство России по боксу в своей возрастной группе, взял первое место на международном турнире в Венгрии, представлял Кубань на различных соревнованиях и никогда не подводил - на ринге был точен и уверен.

Георгий Кашоида: Уголовное дело по факту умышленного убийства боксера уже направлено в суд. Фото: Владимир Аносов/РГ

- При допросе его тренер отзывался об атлете только положительно, - добавляет следователь. - Рассказывал, что воспитанник отличался сдержанностью, спокойствием и спортивным благородством. К примеру, в поединке с явно более слабым противником на ринге он никогда не завершал встречу досрочно (хотя мог), а давал боксеру возможность доработать и просто выигрывал по очкам. А еще тренер был уверен, что Расул смог бы участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии и стать призером. Но трагическое стечение обстоятельств перечеркнуло все.

Обыватель нередко судит о работе оперативников по телевизионным штампам: погони, перестрелки и поимка преступников. Следователь по особо важным делам следственного отдела по Западному округу Краснодара Влас Кузнецов признается, что на выбор профессии тоже повлияло нечто подобное, вернее увиденные вещдоки в машине молодого прокурора - фрагмент уха и нож с ржавыми пятнами крови. После этого юноша поступил в Саратовскую юридическую академию при институте прокуратуры, затем ушел в армию. "Реальность куда жестче, - поясняет он после короткого раздумья, - и для меня самые сложные уголовные дела связаны с детьми".

Обыватель нередко судит о работе оперативников по телевизионным штампам: погони, перестрелки и поимка преступников

Эта история, получившая общественный резонанс, произошла девятого сентября 2019 года на территории краснодарского детсада № 48. В десять утра, когда малыши ясельной группы находились на игровой площадке, резкий порыв ветра сломал ствол конского каштана, словно спичку. Развесистая крона накрыла собой воспитательницу и двух девочек. Маленькая Вика скончалась в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, двухлетняя Полина выжила, но ей потребовался длительный курс реабилитации. Воспитатель получила перелом нескольких поясничных позвонков. Расследование случившегося взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручив тщательнейшим образом выяснить обстоятельства совершенного преступления и установить ответственных лиц.

- В июне прошлого года уголовное дело направлено в суд. Фигуранты - заведующая детским садом (часть 2 статьи 293 УК РФ "Халатность") и главный специалист отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна департамента городского хозяйства Краснодара (часть 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и часть 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), - рассказывает следователь по особо важным делам Влас Кузнецов. - Чтобы во всем разобраться, пришлось провести две сложные ботанические экспертизы. Специалист администрации осматривал это дерево за 1,5 года до трагедии, и уже тогда оно было поражено грибком, требовало сруба. Вместо этого его состояние было оценено как удовлетворительное, и все ограничилось санитарной обрезкой веток. Проводивший в ходе расследования экспертизу внешний специалист отмечал, что и другие деревья на территории детского сада подлежат срубу. Но никто ничего не делал. Почему? Выходит так, что пока нет тяжелых последствий, резонанса, можно закрывать на все глаза.

С точки зрения закона заведующая несет ответственность не только за жизнь и здоровье воспитанников, но и за все имущество детского сада. Для содержания и защиты зеленых насаждений на территории, а также получения порубочного билета каждые полгода составляется заявка в администрацию города. Но этими мерами пренебрегли.

- И возможно, если бы заведующая еще раз подала заявку, таких страшных последствий удалось бы избежать, - заключает следователь.

Кстати

15 января 2021 года исполнилось 10 лет со дня вступления в силу закона о Следственном комитете России (СК России). Решение было связано с необходимостью четко разграничить функции прокурорского надзора и предварительного расследования. Приоритетным направлением деятельности СК является расследование тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе убийства, а также похищения людей, насильственные действия сексуального характера, коррупция, все тяжкие или особо тяжкие преступления в отношении детей или совершенные несовершеннолетними, а также уголовные дела в отношении должностных и высокопоставленных лиц различных органов власти.