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15.01.2021 18:41
Рубрика: Общество

В детском центре "Орленок" состоится вечер памяти Бориса Грачевского

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня во Всероссийском детском центре "Орленок" пройдет вечер памяти создателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, скончавшегося этой ночью на 72-м году от коронавируса. А в ближайшее время планируется фотовыставка, посвященная ему.

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"Страшная весть пришла ночью, - рассказал на своей странице в Facebook директор "Орленка" Александр Джеус. - Не стало друга всех орлят, моего большого Друга Бориса Грачевского. Не хочется верить! Он был живее всех живых. Всегда с лучезарной улыбкой, анекдотом в тему, интересным рассказом. Каждое лето более 40 лет подряд Боря приезжал в "Орленок", встречался с ребятами, показывал новые выпуски "Ералаша", выносил на обсуждение свой фильм "Крыша", пел, рассказывал стихи... Грустно, пусто, непостижимо".

Борис Грачевский более сорока лет по несколько раз в год приезжал в "Орленок", а с шести лет здесь отдыхал его сын.

"Это одно из самых дорогих для меня мест на Земле, - признавался он на последней встрече в "Орленке". - Здесь мы сняли больше десяти сюжетов "Ералаша". Это действительно одно из самых удивительных мест, в которое так все любят приезжать и из которого так горько уезжать. Каждое пребывание здесь - это теплое воспоминание, это радость, это всегда потрясающие творческие встречи".

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