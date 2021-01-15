В Крыму назвали ключевое условие для переговоров с Украиной

Новости

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 34 10:24
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов 10:22
Москву в пятницу ожидает самый морозный день этой зимы 10:14
В Ростове из-за снегопада задержаны шесть авиарейсов 10:08
Названа опасная для здоровья привычка на удаленке 10:06
СМИ: Байден проведет самую дорогостоящую уборку Белого дома 10:05
Третий носитель ядерных "Посейдонов" начнет испытания 10:00
Эксперт: База арендного жилья должна быть выгодна арендаторам 09:58
Премьер Италии поставит вопрос о доверии правительству на следующей неделе 09:55
Курганские школьники вернутся на очное обучение с 18 января 09:43
СМИ: Репетицию инаугурации Байдена перенесли на сутки в целях безопасности 09:40
Тюменские врачи спасли младенца с редкой "синюшной болезнью" 09:34
Жителей Ростова из-за снегопада попросили не выезжать на дороги 09:29
В Нефтеюганске сгорел двухэтажный жилой дом 09:01
В Латвии примут закон о семье как союзе мужчины и женщины 08:54
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона 08:48
Свечников стал первым автором гола среди россиян в новом сезоне НХЛ 08:41
Бразильские власти потеряли контроль над ситуацией с коронавирусом 08:23
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Баффало" 08:15
В Сургуте у самолета санавиации при посадке сломалось шасси 08:01
Жители Забайкаля поженились спустя 40 лет после знакомства 08:00
Blue Origin отправит первых туристов в космос уже в апреле 07:45
Вакцинированным от COVID-19 сахалинцам выдадут специальные бейджи 07:40
Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины от COVID-19 07:32
Цена акций Xiaomi снизилась после внесения компании в черный список в США 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 09:32
Рубрика: В мире

В Крыму назвали ключевое условие для переговоров с Украиной

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Началу возможных переговоров для поиска компромиссов между Россией и Украиной должно предшествовать признание Киевом российского статуса Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Аксенов назвал решение ЕСПЧ по крымскому иску "щелчком по носу" Украине

Ранее первый президент независимой Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что России и Украине необходимо провести переговоры, на которых можно было бы разрешить противоречия между государствами по вопросу Крыма. Таким образом, считает политик, можно было бы урегулировать возникшие конфликты и проблемы.

По мнению Чегринца, полностью доверять словам Кравчука не следовало бы. Общественник подчеркнул, что любой компромисс возможен только после признания официальным Киевом "аксиомы", что Крым "всегда был, есть и будет" Россией.

- Именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов, - убежден он.

При этом Чегринец выразил уверенность, что ради блага братских народов России и Украины рано или поздно отношения между странами выйдут на новый качественный уровень.

В регионах В мире экс-СССР Украина Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Пушков не исключил объявления импичмента Байдену
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"