В Крыму назвали ключевое условие для переговоров с Украиной

Началу возможных переговоров для поиска компромиссов между Россией и Украиной должно предшествовать признание Киевом российского статуса Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее первый президент независимой Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что России и Украине необходимо провести переговоры, на которых можно было бы разрешить противоречия между государствами по вопросу Крыма. Таким образом, считает политик, можно было бы урегулировать возникшие конфликты и проблемы.

По мнению Чегринца, полностью доверять словам Кравчука не следовало бы. Общественник подчеркнул, что любой компромисс возможен только после признания официальным Киевом "аксиомы", что Крым "всегда был, есть и будет" Россией.

- Именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов, - убежден он.

При этом Чегринец выразил уверенность, что ради блага братских народов России и Украины рано или поздно отношения между странами выйдут на новый качественный уровень.