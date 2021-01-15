Врач: как не навредить себе при погружении в купель на Крещение

Сертифицированный специалист по физической реабилитации Ростовского государственного медицинского университета Леонид Дьяков дал советы тем, кто собирается нырнуть в ледяную воду на Крещение.

Совет первый. Надо понимать, зачем вам это нужно и что вы хотите получить от этого. Если повеселиться, показать свою удаль молодецкую, нырнуть "за компанию" - то вам лучше не сюда. В этот день и в эти намоленные места приходят люди по большей части верующие, и для них это серьезный ритуал. Служители церкви, кстати, никогда не настаивают, чтобы все поголовно совершали такой обряд. Еще 50 лет назад купание не было массовым и не принимал такие формы, как сейчас.

Совет второй. Ни в коем случае нельзя принимать в этот день алкоголь. Он сильно влияет на состояние иммунной и сердечно-сосудистой системы. Сочетание его с ледяной ванной может привести к непредвиденным осложнениям. За час до купания лучше поесть. Перед заходом в ледяную воду хорошо бы сделать пару упражнений - размяться.

Совет третий. Если вы хронический пациент, имеете проблемы с легкими, почками, страдаете ишемической болезнью сердца, аритмией или гипертонией, следует воздержаться от купаний. Резкое холодовое воздействие может усугубить течение хронических заболеваний. Также категорически нельзя нырять в воду, если у вас температура, озноб, любое другое непонятное состояние, или вы недавно выписались из больницы.

Совет четвертый. Купаться нужно только в специально оборудованных местах, чтобы рядом были люди и медицинская помощь.

Совет пятый. Раздеваться нужно не быстро, сверху вниз. Обувь снимать нужно в последнюю очередь, потому что ноги замерзают быстрее всего.

Совет шестой. Не ныряйте вниз головой! Ощущения и так будут неописуемые. Хотя бы раз это стоит попробовать.

Совет седьмой. В воде долго не задерживайтесь, не более трех-пяти секунд. Купание в холодной воде - стресс для организма, в кровь выбрасывается масса биологически активных веществ. Именно поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым и веселым. Но это кратковременная реакция. Если задержаться в воде дольше, это приведет к переохлаждению и угнетению жизненно важных функций организма.

Совет восьмой. Обычно достаточно три раза окунуться и быстро выйти из воды. Лучше всего в теплое место, а если такового рядом нет, то хорошо насухо обтереться и одеться.

Совет девятый. Когда выйдете из воды и оботретесь, хорошо бы выпить чего-нибудь горячего - чай, бульон, чтобы быстрее восстановить тепловой баланс в организме. Но ни в коем случае не алкоголь. Его прием которого искажает нормальные физиологические реакции.

Какой должна быть правильная купель

Для оборудования иордани выбирается водоем, скорость течения в котором не превышает 0,25 метра в секунду, рекомендует МЧС. Толщина льда должна быть не менее 20-25 сантиметров. Оптимальный размер проруби - 12 квадратных метров. Минимальный - 3 на 3 метра. Глубина купели не должна превышать 150 сантиметров.

К купели должен быть проложен деревянный настил, а у края проруби оборудована лестница с поручнями и не менее пяти ступенями. Если они металлические, их обматывают изоляционной лентой, либо надевают на них резиновый шланг.

В некоторых регионах в связи с коронавирусной инфекцией крещенские купания в этом году отменены. Запретить их может суд, глава района или мэр города.