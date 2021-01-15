Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский до конца жизни с оптимизмом работал и играл главную роль в судьбе киножурнала, а недавно он предложил идею нового сериала для подростков. Об этом рассказал режиссер "Ералаша" Кирилл Седухин.

"Мы обсуждали проект помимо "Ералаша" - сериал для детей-подростков по идее Бориса Юрьевича", - рассказал Седухин в беседе с "Газета.Ru", отметив, что он написал пилотную серию.

При этом Седухин отметил, что проект находился на самой начальной стадии, поэтому после смерти Грачевского "работа остановилась без вариантов возобновления".

Кроме того, режиссер "Ералаша" заявил, что не знает, кто станет новым худруком "Ералаша". По его словам, на эту должность могут претендовать многие сотрудники.

"Много достойных и талантливых людей работало на "Ералаше", - заключил он.