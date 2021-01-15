Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России

Почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции было обнаружено в России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

"Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тыс. мутаций", - приводит слова Поповой ТАСС. По ее словам, со временем коронавирус станет сезонной инфекцией, такой же, как грипп. А вот надеяться на то, что он так же внезапно исчезнет, как и появился, не стоит, считает глава ведомства. "Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон", - подчеркнула Попова.

Ранее Роспотребнадзор разъяснял, что во всех регионах проводится регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра "Вектор".

Каждый месяц ученые прочитывают 150 геномов нового коронавируса и проводят углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств.

"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что получаемые данные говорят о том, что новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций - большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов. Кроме того, геном любого вируса изменяется неравномерно - есть участки вариабельные, а есть - консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже.

Вместе с тем большую озабоченность у ученых и ВОЗ вызывает так называемый британский штамм коронавируса. Сейчас он обнаружен уже в 25 странах Европы, в том числе и в России. Неизвестно, насколько он способен вызывать более тяжелое течение болезни, но уже установлено, что передается он от человека к человеку намного быстрее изначального варианта коронавируса.