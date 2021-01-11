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11.01.2021 14:17
Рубрика: Общество

Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Новый штамм коронавируса, выявленного в конце прошлого года в Великобритании, имеется в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"- одном из ведущих научных учреждений в России, которые занимаются изучением новых и особо опасных инфекций. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Накануне о первом случае завоза "британского" штамма в Россию заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас ученые "Вектора" приступили к изучению свойств патогена.

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм

Напомним, "британский" штамм считается на 50-70 процентов более контагиозным (заразным) по сравнению с другими известными разновидностями коронавируса. При этом ученые считают, что с точки зрения воздействия на организм человека и тяжести течения вызываемого заболевания измененный штамм не стал более опасным. Теперь все это, а также другие характеристики мутанта проверят и российские специалисты.

"Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение", - говорится в сообщении.

Сейчас новый штамм уже обнаружен в ряде европейских государств, в нескольких штатах США, в Канаде, Южной Африке и Южной Корее.

Напомним, 22 декабря Россия полностью закрыла авиасообщение с Великобританией.

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