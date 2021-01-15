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15.01.2021 13:21
Рубрика: Культура

"Считал, что все должно быть весело": коллеги вспоминают Бориса Грачевского

Текст: Андрей Васянин
Смерть Бориса Грачевского, ушедшего от коронавируса на 72-м году жизни, опечалила многих. Для нескольких поколений зрителей и юных актеров художественный руководитель "Ералаша" стал по-настоящему родным, а те, кто с ним часто общался, в один голос отмечают его самое важное качество - жизнерадостность. Писатель Аркадий Инин, актеры Яна Поплавская, Владимир Долинский и Владимир Басов-младший поделились с "Российской газетой" своими воспоминаниями о Грачевском.

Аркадий Инин, писатель:

- Пока не укладывается в голове, что Бори нет. Мы сейчас перезваниваемся с друзьями, и ото всех слышу одно и тоже - ну как же так? Были уверены, что с ним не может этого произойти. Он же отметал все темные, теневые моменты жизни. Более жизнерадостного, более жизнелюбивого человека, чем Боречка, я не знал. И думаю, что уже не узнаю.

Яна Поплавская, актриса:

- В моей жизни он был с моего первого "Ералаша" - то есть лет с 4. И последней моей работой перед камерой была учительница в "Ералаше" в 2017-м. Помню, как Боря радовался, рассказывая мне, что у этого сюжета были сотни тысяч просмотров. Он вообще на многие вещи реагировал, как ребенок - например, мог веселиться, смеяться над собой, что взрослым мужчинам не очень свойственно. Но при этом вспоминается и как он подбадривал актерскую бригаду перед поездкой в наши войска в Сирию, где тогда шла бомбежка Алеппо, призывал вспомнить артистов, в войну игравших чуть ли не на передовой. Жизнь сложна, а Боря, великий оптимист, делал ее легче. Это тоже был его талант - вместе с множеством других.

Владимир Долинский, актер:

- Теплый, нежный, надежный. Очень талантливый. Все, извините, больше не могу говорить.

Владимир Басов-младший, актер, режиссер:

- В "Ералаше" я сыграл еще старшеклассником - вожатого в 74-м году. Потом, в 80-м, играл журналиста, в 92-м сделал два сюжета, как режиссер. А потом и сын мой Ваня снимался в 1993-м... Так что с журналом наша семья связана кровно, а Боря в моей жизни с детства.

Мы с ним часто виделись и на работе. "Ералаш" снимался на студии Горького, где я работал штатным артистом, все время что-то озвучивал, дублировал... Встречаясь, мы всегда улыбались друг другу. Грачевский считал, что всегда все должно быть весело и был кладезем анекдотов - он не мог тебя встретить и просто сказать "привет". Он говорил: "Привет, а слышал анекдот?"… Не помню его унылым. Возможно, настроение было и плохим - но он всегда улыбался.

Что Борис Грачевский говорил о работе и о любви
Культура Кино и ТВ Наше кино Борис Грачевский

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