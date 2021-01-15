Сколько автомобилей смогут купить россияне по госпрограммам в 2021 году

Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса в отечественной автомобильной промышленности. Об этом "РГ" сообщили в Минпромторге. Средства будут распределены по различным программам.

По расчетам специалистов министерства, это позволит простимулировать продажи более 93 тысяч автомобилей. Действующие программы льготного автокредитования и лизинга, а также продаж газомоторной техники рассчитаны практически на все категории: частных автолюбителей, индивидуальных предпринимателей и корпоративный сектор.

Самый серьезный объем средств - 8,7 млрд рублей выделяется на стимулирование продаж для физических лиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль, для жителей Дальневосточного федерального округа скидка составляет 25%. Программа рассчитана на граждан, приобретающих первый автомобиль; семьи с одним и более ребенком; работников государственных медучреждений. Также на скидку могут рассчитывать автолюбители при сдаче в trade-in старого авто старше 6 лет, если они являлись его владельцем более года. Обязательное условие для участия в программе - стоимость выбранного автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей.

В Минпромторге уточнили, что на сегодняшний день в программе льготного автокредитования участвуют следующие бренды и модели автомобилей: УАЗ "Пикап", "Профи", "Патриот", "Хантер", моделей 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификаций; Lada 4х4, Granta, Largus, XRay, Vesta; ГАЗ "Соболь", GAZelle "Бизнес", GAZelle Next; Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Chevrolet Niva/Lada Niva; Kia Rio; Hyundai Creta, Solaris; Datsun On-Do, mi-Do.

В ведомстве также напомнили механизм действия программы. За автокредитом можно обращаться после выбора автомобиля в салоне. Если сделка соответствует всем требованиям для участия в госпрограмме, покупатель получает скидку в 10% от банка на выплату первого взноса. Эти средства финансово-кредитному учреждению затем возвращаются из госбюджета.

На программу льготного лизинга, рассчитанную на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году предусмотрено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей). Скидка предоставляется лизинговой организацией.

В программе льготного лизинга участвуют те же модели УАЗ, Lada и ГАЗ, к которым добавились "ГАЗон" и "Садко", Lada Largus; автомобили "Урал"; "КамАЗ" и Ford Transit. А также легковые автомобили, которые чаще всего используют в качестве такси: Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio.

Еще 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирования продаж газомоторной техники. Эта программа доступна для всех типов покупателей и имеет для них равные условия. Она предполагает скидку на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные средства. Выбор по данной программе также достаточно широк: от легковушек и грузовиков до автобусов, при условии, что вся техника работает на компримированном или сжиженном газе. Объем скидки - от 105 тысяч до 3,4 млн рублей. Скидка при реализации программы предоставляется непосредственно продавцу техники. Банки и лизинговые организации не участвуют в механизме реализации этой программы, уточнили в Минпромторге.

Там также отметили, что речь идет о самых востребованных россиянами программах за последние 5 лет: "Льготное автокредитование на приобретение новых автомобилей", "Льготный автолизинг", "Стимулирование продаж газомоторной техники", "Государственные закупки автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, легковых авто", "Программа обновления парка" (программа работала, в том числе, в 2016-2017 годах). За это время на них было выделено более 204 млрд рублей. Благодаря этой поддержке, по данным Минпромторга, россияне приобрели более 2,2 млн авто.

В ведомстве добавили, что участие в программах льготного лизинга и льготного автокредитования принимают более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций РФ.