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15.01.2021 16:28
Рубрика: В мире

Советник Байдена предложил приостановить санкции по "Северному потоку-2"

Текст: Юрий Когалов
Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс предложил приостановить действие ограничительных мер против "Северного потока-2". Эту мысль он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Николас Бернс. Фото: SAUL LOEB / AFP Николас Бернс. Фото: SAUL LOEB / AFP
Николас Бернс. Фото: SAUL LOEB / AFP

По мнению Бернса, новая администрации США нуждается в возможности в спокойной обстановке провести переговоры с правительством ФРГ и других стран, участвующих в строительстве газопровода, и урегулировать существующие разногласия. Приостановка действия санкций такую возможность даст. Правда, в ответ, по его словам, европейские страны должны приостановить строительство.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

Из-за угрозы санкций со стороны США в декабре 2019 года швейцарская Allseas отказалась от укладки труб, и работы были приостановлены. Новые проблемы возникли в начале января этого года, когда США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию проекта, без чего невозможно будет ввести газопровод в эксплуатацию.

Тем не менее в Москве уверены в успешном завершении проекта. "В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", - заявил пару дней назад директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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