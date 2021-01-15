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Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского

Наше кино
    15.01.2021, 11:23
Текст:   Олег Усков

69-летний советский, российский актер и телеведущий Станислав Садальский, неоднократно снимавшийся в "Ералаше", в том числе - в его новейших эпизодах, выходивших в нулевых, рассказал о последних днях создателя киножурнала Бориса Грачевского.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Как отметил Заслуженный артист РСФСР в беседе с РЕН ТВ, буквально накануне смерти режиссер прислал ему фотографии, "на которых он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу".

"Видите, какой он опасный оказался, этот вирус. Он мне прислал фотографии, где он смеется прям в маске", - вспоминает актер.

Также Садальский опубликовал в своем Facebook некролог коллеги, в котом написал: "Умер Боря Грачевский. Звонят, просят что-то сказать, а я не знаю, что сказать. Вот такой страшный год - подарил ребенка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил".

Первый раз Садальский появился в "Ералаше" в 1987-м, сыграв учителя геометрии в эпизоде "Шпаргалка", последний - в 2017-м, в 298-й серии журнала, на этот раз сыграв учителя физики.

Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

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