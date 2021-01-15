В России обнаружили около полутора тысяч мутаций коронавируса

Почти полторы тысячи мутаций COVID-19 обнаружили на территории России, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций", - цитирует ТАСС заявление Поповой на Гайдаровском форуме.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что мутация вируса - обычный процесс. Саратовский институт "Микроб" занимается анализом всей доступной информации по изменениями COVID-19 в мире.

"Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре", - отметила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о незначительности всех мутаций коронавируса. Изменения не повлияют ни на диагностику заболевания, ни на вакцинацию. То есть российские прививки защитят от COVID-19, в том числе - его новых штаммов.