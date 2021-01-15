Видео: как сгрузить с машины штабель досок за 20 секунд

Труд, особенно, чужой, завораживает. На чью-то чужую работу можно неотрывно смотреть часами, без перерыва на обед и сон. Ну а уж если работает мастер своего дела - четко, быстро, да еще и с соблюдением техники безопасности - такое и подавно можно смотреть, как увлекательный сериал. Вот вам пример.

По Сети быстро распространилось видео, на котором австралийский водитель грузовика освобождает кузов машины от нескольких кубометров досок. Огромный штабель, который и в кузов-то не влез. На разгрузку вручную ушло бы не менее десяти человеко-часов, с помощью крана и пары такелажников - минут 15, но бывалый шофер сделал всё за минуту.

Сила тяжести плюс небольшой уклон, на котором стоял грузовик, - этого оказалось достаточно. Ну и опыт водителя, хорошо рассчитавшего, когда нужно надавить на педаль газа, чтобы доски плавно скользнули с кузова на землю, и когда педаль нужно отпустить, чтобы штабель не рассыпался при приземлении.

"Круто", "профи!", "молодец" - так звучит большинство комментариев к этому видео от водителей-автолюбителей. И лишь один из комментаторов, явно, дальнобойщик-профессионал, хмыкнул понимающе: "когда за работу платят сдельно..."