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15.01.2021 16:05
Рубрика: Общество

Врач: Вакцинация от COVID-19 необходима при патологии почек

Текст: Николай Грищенко
Стартовавшая массовая вакцинация от коронавирусной инфекции вызвала много вопросов среди людей, страдающих хроническими заболеваниями. В некоторых случаях больным перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ 52 Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко считает, что вакцинация для людей с больными почками необходима. Ведь когда развиваются клинические признаки заболевания инфекцией COVID-19, то проявляются поражения и легких, и почек, и печени, и сердечно сосудистой системы, а защиту может обеспечить только прививка.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- Риск заболеть и умереть значительно выше без прививки, чем какие-то небольшие осложнения от нее, которых может и не быть вовсе. Эти риски несопоставимы. И всем своим пациентам - будь то пациент с трансплантированной почкой или пациент на программном гемодиализе, я объясняю, что обязательно надо сделать прививку от коронавирусной инфекции, - заявил aif.ru Олег Котенко.

При этом он отметил эффективность отечественных препаратов.

- Вакцину разрабатывали специалисты, а те, кто говорит о ее неэффективности и даже вреде - явно таковыми не являются. И говорят, наверное, с каких-то чужих слов безответственных людей. У нас нет оснований не доверять нашим ученым, - сказал врач.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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