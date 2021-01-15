Врач: Вакцинация от COVID-19 необходима при патологии почек

Руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ 52 Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко считает, что вакцинация для людей с больными почками необходима. Ведь когда развиваются клинические признаки заболевания инфекцией COVID-19, то проявляются поражения и легких, и почек, и печени, и сердечно сосудистой системы, а защиту может обеспечить только прививка.

- Риск заболеть и умереть значительно выше без прививки, чем какие-то небольшие осложнения от нее, которых может и не быть вовсе. Эти риски несопоставимы. И всем своим пациентам - будь то пациент с трансплантированной почкой или пациент на программном гемодиализе, я объясняю, что обязательно надо сделать прививку от коронавирусной инфекции, - заявил aif.ru Олег Котенко.

При этом он отметил эффективность отечественных препаратов.

- Вакцину разрабатывали специалисты, а те, кто говорит о ее неэффективности и даже вреде - явно таковыми не являются. И говорят, наверное, с каких-то чужих слов безответственных людей. У нас нет оснований не доверять нашим ученым, - сказал врач.