В Москве откроются выездные пункты вакцинации от ковида

Она рассказала: "Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Первые 6 откроются уже на следующей неделе, 20 января. Они будут работать во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО, ГУМе, Геликон Опере, фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах. Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат смс-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами - семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", - рассказала вице-мэр.

Вакцинация в выездных пунктах проводится бесплатно. Сделать прививку против коронавируса можно будет во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, фудмолле "ДЕПО", Геликон Опере в любой удобный день. Также вакцинация будет проводиться в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", "COLUMBUS" и "Калейдоскоп".

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах "Саларис" и "К-153". В торговых центрах "COLUMBUS" и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе с трехнедельным интервалом, чтобы горожане могли получить второй компонент вакцины от коронавируса в том же пункте вакцинации.

Вакцинация в выездных пунктах проводятся в рамках живой очереди с 10:00 до 21:00. Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с жителем.

График работы пунктов и полный список категорий граждан, которым доступна прививка, опубликованы на сайте mos.ru. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Пункты оснащены необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины без прерывания холодовой цепи.

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в Москве с 5 декабря. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 34 частных клиник. При это сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции. По соглашению условием к частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе.

Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете.

Дополнительная информация размещена в специальном разделе портала mos.ru.