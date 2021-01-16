Apple работает над складным смартфоном

Apple работает над iPhone с гибким экраном. В настоящее время он проходит внутреннее тестирование в компании, поэтому ближайшие несколько лет его ждать не стоит. Об этом сообщает Bloomberg.

"Яблочники" разработали прототип для внутреннего тестирования, но пока не утвердили планы по выпуску складного iPhone. Apple планирует создать компактное устройство, размер которого при развороте был бы аналогичен текущему флагману - iPhone 12 Pro Max, со скрытым шарниром на месте сгиба.

По данным издания, на тестирование такого устройства уйдет как минимум несколько лет. Нельзя исключать варианта, что компания и вовсе не выпустит такое устройство.