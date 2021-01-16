Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO "Одни из нас"

Казалось бы, - в какой стороне Балагов - режиссер авторского кино, снявший такие картины, как "Теснота" и "Дылда", отмеченные фестивалями и премиями мирового значения, а в какой - сериалы и компьютерные игры, но судьба творческих людей совершает еще и не такие кульбиты.

В редакцию "РГ" поступил релиз, в котором говорится, что сериал "Одни из нас" - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.

"Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры, - комментирует режиссер Кантемир Балагов. - Путь к этому решению был непростым, и я очень благодарен моему партнеру и продюсеру Александру Роднянскому за его помощь, советы и поддержку. Я очень надеюсь, что опыт работы над большим международным сериалом будет для меня максимально полезным и поможет в работе над нашими будущими фильмами. Следующим будет современный фильм о жизни таких же, как и я, молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии".

Понятно, что без продюсера Александра Роднянского, с которым Балагов работал над "Дылдой", человека влиятельного в сфере мирового производства контента - сделка с HBO вряд ли бы состоялась. Хотя в числе продюсеров этого сериала Роднянский и не значится - у него другие сериальные планы. Однако, Александр Ефимович дал свой комментарий по поводу предстоящей работы Кантемира Балагова и HBO: "Я очень рад за Кантемира - это огромный шаг в его карьере. Режиссер пилота - это не просто приглашенный профессионал, его творческие решения и выбранный им визуальный стиль определяют то, каким будет весь сериал. И то, что в событийном сериале HBO это будет делать 29-летний юноша из Нальчика, мне кажется событием невероятной важности не только для самого Кантемира, но и для всего русского кинематографа".

Александр Роднянский также говорит про их следующую работу с Балаговым - что они уже работают над сценарием больше года, фильм "будет на русском языке, он расскажет о молодых людях из Кабардино-Балкарии".

Тут позволим себе заметить, что, если Балагов попадет в обойму мировых студий, то ему будет сложнее вернуться к своим авторским проектам. В случае успеха могут поступить новые предложения, чего и хочется ему пожелать. Но, когда за спиной стоит такой серьезный наставник, который помогает выбрать, остается сосредоточиться на творчестве, и ...учить иностранные языки. Хотя язык таланта - понимают во всем мире без перевода.

Справка "РГ"

The Last of Us (в России официально издается под названием "Одни из нас") - одна из самых популярных компьютерных игр последнего десятилетия, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation. Совокупные продажи первой части игры превысили 17 миллионов копий, а продолжение побило рекорд Sony Playstation: за первые три дня было продано 4 миллионов копий.