Бой боксера Ковалева официально отменен

Запланированный на 30 января бой Сергея Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана отменен после того как в организме россиянина были обнаружены запрещенные препараты. Об отмене поединка сообщил сайт Golden Boy Promotions.

Ранее в пробе Ковалева был обнаружен синтетический тестостерон. Сторона боксера настаивает на том, что это произошло неумышленно и настаивала на вскрытии пробы Б. По их словам, запрещенный препарат мог попасть через добавки, которые принимал россиянин, ранее владевший тремя поясами в полутяжелом весе.

На счету Ковалева 34 победы (29 - нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. В ноябре 2019 года он лишился последнего титула, проиграв нокаутом Саулю Альваресу из Мексики.