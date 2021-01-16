Британия опять оказалась на замке

Всем собравшимся навестить в ближайшее время Соединенное Королевство стоит взвесить все "за" и "против" поездки в страну, где ситуация объявлена чрезвычайной. Путешествие в Британию, уже вторично закрывшуюся на строжайший карантин, может оказаться не только не комфортным, но еще и чрезвычайно опасным. Глава правительства Борис Джонсон объявил о резком ужесточении правил пересечения границ Великобритании в связи с появлением нового, мутировавшего, штамма коронавируса, обладающего беспрецедентно мощной способностью заражения.

Как сообщает британская Guardian, прилетевшим из других стран потребуется предъявить отрицательный тест на СОVID-19. Далее их ждет помещение на карантин. Традиционно радушная к иностранным туристам Британия сегодня, похоже, предпочла бы их отсутствие. "Чужих" приезжих труднее удержать от вылазок на экскурсии, прогулок по городу и походам в магазины. Между тем в Британии правят сейчас жесткие правила. Гуляющего без убедительных оснований и тем самым нарушающего режим самоизоляции могут оштрафовать на сумму от 1 тысячи фунтов стерлингов до 10 тысяч.

Новые ограничения на поездки и путешествия вступят в силу в понедельник, 18 января, в 4 часа утра. Первоначально эти правила должны были заработать в пятницу, 15 января, но были отложены правительством в последнюю минуту, после того как выяснилось, что министерство транспорта не смогло своевременно подготовить соответствующие инструкции для пассажиров и авиакомпаний. Правительство Британии объявило, что откажет в прибытии в свою страну пассажирам из Южной Америки и Португалии, чтобы не допустить попадания бразильского варианта вируса в Великобританию.

После долгих месяцев критики слабой пограничной политики правительства со стороны оппозиционной партии лейбористов Борис Джонсон пообещал, что он закрутит гайки, дабы не допустить попадания новых вариантов вируса в страну. Сегодня ситуация в связи с новым, беспрецедентно мощным штаммом коронавируса выглядит в Британии отчаянной. Эпидемия бьет особенно сильно по юго-восточной части страны, включая Лондон. Больницы переполнены под завязку. Не хватает мест в палатах, поскольку госпитализированы уже более 37 тысяч зараженных новым штаммом СОVID-19. Чтобы представить тяжесть ситуации, достаточно сказать, что лечение заболевших раком британцев отложили на год. Сегодня возле госпиталей стоят длинные очереди машин "скорой помощи", ожидающих права на въезд. Отделений интенсивной терапии не хватает.

В субботу появились сведения о том, что правительство Джонсона будет ждать результатов исследования, которое вынесет вердикт, предотвращают ли используемые ныне против СОVID-19 вакцины передачу вируса, прежде чем отменять карантин. Главный врач Англии, профессор Крис Уитти, объявил, что уже сейчас появились первые свидетельства того, что меры, предпринятые в Лондоне и на юго-востоке страны, начали приносить плоды в битве с коронавирусом.