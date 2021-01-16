Британия опять оказалась на замке

Новости

В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности 19:43
СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа 19:20
Президент Гвинеи привился "Спутником V" 19:16
Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19 19:15
Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки 19:08
Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике 19:04
Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете 18:25
ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц 18:21
Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве 17:56
Автор "Джона Уика" занялся сериалом по миру Dungeons & Dragons 17:49
Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал 17:24
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам 17:19
В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека 17:12
В Москве водителей призвали не мешать уборке снега 16:56
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад 16:38
В Москве BMW насмерть сбил своего водителя 16:26
В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья 16:12
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу 16:06
Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве 16:03
Белорусские гусеничные тракторы будут собирать в Башкортостане 15:57
"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о матче в Дубае 15:53
Три самых холодных дня ждут жителей европейской части России 15:51
В Крыму из-за снегопада перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта 15:47
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 15:45
Банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 19:29
Рубрика: В мире

Британия опять оказалась на замке

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Всем собравшимся навестить в ближайшее время Соединенное Королевство стоит взвесить все "за" и "против" поездки в страну, где ситуация объявлена чрезвычайной. Путешествие в Британию, уже вторично закрывшуюся на строжайший карантин, может оказаться не только не комфортным, но еще и чрезвычайно опасным. Глава правительства Борис Джонсон объявил о резком ужесточении правил пересечения границ Великобритании в связи с появлением нового, мутировавшего, штамма коронавируса, обладающего беспрецедентно мощной способностью заражения.

Как сообщает британская Guardian, прилетевшим из других стран потребуется предъявить отрицательный тест на СОVID-19. Далее их ждет помещение на карантин. Традиционно радушная к иностранным туристам Британия сегодня, похоже, предпочла бы их отсутствие. "Чужих" приезжих труднее удержать от вылазок на экскурсии, прогулок по городу и походам в магазины. Между тем в Британии правят сейчас жесткие правила. Гуляющего без убедительных оснований и тем самым нарушающего режим самоизоляции могут оштрафовать на сумму от 1 тысячи фунтов стерлингов до 10 тысяч.

Фото: REUTERS
Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию

Новые ограничения на поездки и путешествия вступят в силу в понедельник, 18 января, в 4 часа утра. Первоначально эти правила должны были заработать в пятницу, 15 января, но были отложены правительством в последнюю минуту, после того как выяснилось, что министерство транспорта не смогло своевременно подготовить соответствующие инструкции для пассажиров и авиакомпаний. Правительство Британии объявило, что откажет в прибытии в свою страну пассажирам из Южной Америки и Португалии, чтобы не допустить попадания бразильского варианта вируса в Великобританию.

После долгих месяцев критики слабой пограничной политики правительства со стороны оппозиционной партии лейбористов Борис Джонсон пообещал, что он закрутит гайки, дабы не допустить попадания новых вариантов вируса в страну. Сегодня ситуация в связи с новым, беспрецедентно мощным штаммом коронавируса выглядит в Британии отчаянной. Эпидемия бьет особенно сильно по юго-восточной части страны, включая Лондон. Больницы переполнены под завязку. Не хватает мест в палатах, поскольку госпитализированы уже более 37 тысяч зараженных новым штаммом СОVID-19. Чтобы представить тяжесть ситуации, достаточно сказать, что лечение заболевших раком британцев отложили на год. Сегодня возле госпиталей стоят длинные очереди машин "скорой помощи", ожидающих права на въезд. Отделений интенсивной терапии не хватает.

В субботу появились сведения о том, что правительство Джонсона будет ждать результатов исследования, которое вынесет вердикт, предотвращают ли используемые ныне против СОVID-19 вакцины передачу вируса, прежде чем отменять карантин. Главный врач Англии, профессор Крис Уитти, объявил, что уже сейчас появились первые свидетельства того, что меры, предпринятые в Лондоне и на юго-востоке страны, начали приносить плоды в битве с коронавирусом.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"