Британия вводит обязательный для всех въезжающих 10-дневный карантин

Для всех, кто въезжает на территорию Великобритании, с 18 января станет обязательным 10-дневный карантин, об этом заявил 15 января премьер-министр Борис Джонсон.

Если раньше действовало правило о транспортных коридорах, которое делало необязательным соблюдение изоляции приезжающим из примерно пятидесяти стран и территорий, то с понедельника это правило отменяется.

За несоблюдение режима самоизоляции грозит штраф от 1 тысячи до 10 тысяч фунтов (100 тысяч рублей - 1 миллион рублей).

Кроме того, с 18 января все, кто прибывает на территорию Соединенного королевства, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до прибытия в страну. За попытку въехать без наличия отрицательного теста может быть наложен штраф 500 фунтов (50 тысяч рублей).

В ходе идущей с 8 декабря вакцинации населения Великобритании вакцину получили уже 3,2 миллиона человек. Кроме того, с 4 января в стране был введен карантин, и людям запрещено выходить из дома без уважительной причины.

И хотя врачи считают, что в ближайшее время можно ожидать стабилизации ситуации и начала спада заболеваемости, власти предпочитают придерживаться жестких мер, несмотря на их отрицательное влияние на экономику.