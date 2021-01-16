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Рубрика: В мире

CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Прощальная церемония для уходящего президента США Дональда Трампа будет включать военные почести. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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По его данным, будут задействованы знамена родов войск и военный оркестр, а в честь уходящего верховного главнокомандующего дадут залп из 21 пушки. Пока неизвестно, когда состоится церемония, пишет РИА Новости. По данным СМИ, она может пройти 20 января на военной базе Эндрюс.

Ранее Трамп объявил в Twitter, что не будет присутствовать на официальной инаугурации демократа Джо Байдена. "Для всех тех, кто спрашивал - я не пойду на инаугурацию 20-го января", - говорится в сообщении действующего президента.

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