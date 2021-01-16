Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Пенсионеры, получавшие до 2019 года по 25 тысяч рублей в месяц, после недавней индексации (на 6,3 процента) стали получать больше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на расчеты руководителя Центра аналитики "Сафмар" Евгения Биезбардиса.

Эксперт отметил, что в России на такую большую сумму могут рассчитывать немногие. Средний размер страховой пенсии по старости в нашей стране составляет 17,5 тысячи рублей. Как пояснил Биезбардис, сумма формируется с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. В частности, чем больше "белая" зарплата - тем больше пенсия. Влияет и стаж работы, опять же официальный.

Увеличить страховую пенсию можно за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек уйдет на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40 процентов. "Большая часть россиян получает очень низкие выплаты. Их пенсии по-прежнему сильно зависят от цен на нефть", - констатировал эксперт.