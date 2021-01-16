Новости

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык 02:32
Пентагон перебросит в Вашингтон 25 тысяч бойцов Нацгвардии 02:05
S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом 02:04
Трамп получил высшую награду Марокко 01:42
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 08:40
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Пенсионеры, получавшие до 2019 года по 25 тысяч рублей в месяц, после недавней индексации (на 6,3 процента) стали получать больше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на расчеты руководителя Центра аналитики "Сафмар" Евгения Биезбардиса.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам может произойти уже весной

Эксперт отметил, что в России на такую большую сумму могут рассчитывать немногие. Средний размер страховой пенсии по старости в нашей стране составляет 17,5 тысячи рублей. Как пояснил Биезбардис, сумма формируется с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. В частности, чем больше "белая" зарплата - тем больше пенсия. Влияет и стаж работы, опять же официальный.

Увеличить страховую пенсию можно за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек уйдет на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40 процентов. "Большая часть россиян получает очень низкие выплаты. Их пенсии по-прежнему сильно зависят от цен на нефть", - констатировал эксперт.

Экономика Пенсии и пособия Повышение пенсий

Главное сегодня

Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей