Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российский авторынок в 2021 году должен вырасти относительно 2020-го, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали опрошенные "РГ" эксперты.

- В 2021 году не стоит ждать, что рынок существенно вырастет, вероятнее всего эта цифра будет минимальной. Сейчас на всю отрасль влияет дефицит автомобилей, это основной фактор, он сдерживает продажи и динамику в целом. Уже понятно, что нехватка сохранится как минимум в первом квартале этого года. Таким образом, продажи новых автомобилей в течение года будут зависеть от наличия, а также определяться уровнем цен. Можно ожидать, что объемы складских запасов практически не изменятся до середины 2021 года, - считает председатель правления АГ "АВИЛОН" Андрей Павлович.

- Временная остановка продаж из-за локдауна, дефицит популярных моделей автомобилей вследствие ажиотажного спроса и увеличение цен в среднем на 10% - вот основные тенденции 2020 года. В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится. Этому поспособствует начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Скорее всего, поставки нормализуются к середине или к концу февраля. В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение. Наибольший рост ожидают отечественные компании, а также те автопроизводители, чьи производственные площади располагаются в России, - отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

- При текущем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объемов поставок импортных автомобилей на российский рынок и отсутствие роста объемов локального производства. В таком случае в следующем году объем рынка сохранится на уровне текущего года. Если рубль стабилизируется по отношению к доллару и евро по более высокому курсу, например, плюс 10 процентных пунктов, то авторынок оживится и возможен небольшой рост - плюс 3-5%. Доля SUV - самый продаваемый в России сегмент, занимающий 50% рынка - продолжит расти, - уверен генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

По словам Андрея Павловича, также в 2021 году, скорее всего, сохранится тренд по укрупнению дилерских сетей:

- Как показал 2020 год, дилерам важно быть подготовленными для работы в новых условиях, и те игроки, кто сумел предоставлять полный и качественный спектр онлайн-услуг, смог не только сохранить бизнес, но и нарастить свою долю на рынке. Еще в этом году ожидаем, что вырастет популярность кредитных продуктов и онлайн-сделок.

Что касается ценообразования, то стоимость автомобилей продолжит увеличиваться, уверены эксперты. А вот ожидать от дилеров дополнительного стимулирования спроса пока рано - пока на рынке сохраняется дефицит предложения.

- Из-за недостатка машин большинство дилеров не будут вводить акционные предложения на автомобили прошлого года, что в том числе снизит потребительский интерес. Кроме того, сегодня спрос практически полностью удовлетворен, поэтому замедление темпов роста продаж -ожидаемая динамика. Вполне возможно, что благодаря снижению спроса удастся достигнуть рыночного баланса и быстрее справиться с дефицитом автомобилей, - констатировал Алексей Тузов.