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16.01.2021 10:03
Рубрика: В мире

Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой"

Фото: EPA-EFE/ANDREW GOMBERT Фото: EPA-EFE/ANDREW GOMBERT
Фото: EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

Блокировка аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях - это проявление оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма. Соцсети развязали против действующего президента США информационную войну без правил. Об этом пишет в своей статье для ТАСС Дмитрий Медведев.

Фото: REUTERS/Bing Guan
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Замглавы Совета безопасности РФ выразил уверенность, что и в случае полного ухода Трампа из политики и уничтожения его "цифрового следа" раскол в умах американцев останется.

Устаревшая американская система выборов, считает замглавы Совбеза РФ, привела к обострению до предела важнейшего вопроса, касающегося беспрецедентной роли в публичной политике социальных сетей и новых медиа, а соответственно и частных IT-компаний, которым они принадлежат.

По словам Медведева, в отличие от обычных американских СМИ, деятельность которых регулируется законами и которые, даже поддерживая того или иного кандидата, все же транслировали высказывания его оппонента, социальные сети находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. "И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причем войну против одного лица", - подчеркнул Медведев.

"Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?" - отмечает Медведев. Таким образом, соцсети стали подменять собой государственные институты и навязывать другим свою позицию, лишая людей возможности выбора, считает он.

В свою очередь 75 млн избирателей, проголосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков "остались за бортом", "их маркировали как неблагонадежных", отметил замглавы Совбеза.

"И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально - весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем", - подчеркнул Медведев.

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