Министр спорта РФ поддержал идею использовать "Катюшу" вместо гимна на ОИ

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с поддержкой предложения комиссии спортсменов ОКР о замене на Олимпийских играх песней "Катюша" гимна страны на период санкций, вынесенных CAS.

После того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о наказании российского спорта до декабря 2022 года с лишением права выступать под флагом и гимном РФ, комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимна песню "Катюша".

В субботу глава Минспорта РФ Олег Матыцин поддержал это предложение.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это", - приводит ТАСС слова Матыцина.