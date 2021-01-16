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16.01.2021 20:08
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ поддержал идею использовать "Катюшу" вместо гимна на ОИ

Текст: Максим Домчев
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с поддержкой предложения комиссии спортсменов ОКР о замене на Олимпийских играх песней "Катюша" гимна страны на период санкций, вынесенных CAS.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

После того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о наказании российского спорта до декабря 2022 года с лишением права выступать под флагом и гимном РФ, комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимна песню "Катюша".

Фото: Behrouz MEHRI / AFP
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В субботу глава Минспорта РФ Олег Матыцин поддержал это предложение.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это", - приводит ТАСС слова Матыцина.

Спорт Олимпийские игры Правительство Минспорт

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