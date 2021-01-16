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16.01.2021 16:06
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу

Текст: Максим Домчев
Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости
Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вечером 16 декабря объявит свое решение о возобновлении карьеры.

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В пятницу Нурмагомедов и глава UFC Дана Уайт провели в Абу-Даби переговоры относительно возможного возвращения чемпиона в октагон. Обе стороны до сих пор хранят молчание о том, какое решение в итоге принял россиянин.

Уайт сообщил в Twitter, что чемпион озвучит свое решение в прямом эфире телеканала ABC около 23:00 по московскому времени.

Для UFC и лично Уайта важно, чтобы Нурмагомедов вернулся. В таком случае можно будет организовать несколько кассовых поединков с его участием. Например, матч-реванш против Конора Макгрегора, что сулит организаторам весьма неплохие доходы.

Нурмагомедов в октябре прошлого года защитил свой титул, "задушив" американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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