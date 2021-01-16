Очные занятия в школах: 10 советов для школьников, учителей и родителей

Ученикам:

- В оставшиеся дни надо постараться ложиться спать хотя бы в 11-12 часов ночи. Уснуть вовремя детям обычно мешает телефон. Попробуйте поговорить с ребенком и убедить убрать телефон в 11 часов вечера. В субботу надо постараться встать на час раньше обычного, в воскресенье - на два.

- Очень хороший способ помочь себе - прикрепить на экран компьютера или планшета записку: "Планирую плавный выход в школу". Метод вроде бы простой, но действенный, точно так же, как для худеющих записка на холодильнике "Это не путь к успеху, это путь к ожирению". Задача родителей - побудить ребенка составить самому себе программу действий.

Родителям:

- С собой в школу ребенку стоит дать влажные салфетки, перекус, лучше в индивидуальной упаковке, например, энергетический батончик. И хорошо бы установить напоминание на телефон: "Не забудем вымыть руки". Ребенку надо объяснить, что нельзя пробовать чужие бутерброды, фрукты, одним словом, едим только свое и не делимся ни с кем, потому что не хотим подвергать другого опасности.

- Вы должны стать единомышленниками учителей. Всю борьбу в WhatsApp, других соцсетях, битвы на родительских собраниях откладываем и забываем. Да, сложности будут, но помним, что наше правило - сообща выходим из этой трудной ситуации.

- Надо понимать, сколько бы времени ни проводил ребенок у экранов, потребность в живом общении у него по-прежнему есть. И мнение мамы с папой для него по-прежнему важно и значимо.

Учителям:

- Хорошо, если первым уроком в этот понедельник станет Урок безопасности, где учителя расскажут школьникам о новых правилах гигиены и договорятся, как будут вместе с детьми выходить из режима дистанта. Можно поговорить о том, что хорошего и плохого принесла удаленка.

- Период адаптации у детей длится обычно от недели до трех. Самое плохое, что только можно придумать в начале учебы офлайн - провести контрольные работы и наставить всем двоек. Может быть, школе на это время вообще стоит отказаться от плохих оценок?

- Дети проводили месяцы у экранов смартфонов и планшетов, почти разучились сидеть за партами, многие прибавили в весе, стали неловкими. То и дело тянет полежать или к холодильнику, а учебник вызывает стойкое желание поспать… Учителя должны все это понимать. Лучше, если они откажутся от авторитарной позиции. "Да, нам всем было тяжело, теперь будем вместе выбираться из этого" - с таким настроем сейчас педагогам лучше всего обращаться к детям.

- Есть смысл назначить день для дополнительных занятий с неуспевающими детьми.

- В наших школах существуют жесткие ограничения на оказание медпомощи детям - только "скорая" и только врач. Диагнозы даже учителю не известны. Но сегодня ситуация такова, что эти правила не всегда работают. Допустим, ребенок с диабетом подхватил вирус. У него, к примеру, не будет температуры, но может быть кома или другие осложнения. Учитель должен знать о заболеваниях учеников и иметь возможность оказать помощь.