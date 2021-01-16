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16.01.2021 22:55
Рубрика: В мире

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети. Причиной стало срабатывание системы защиты генератора в ходе тестирования систем и оборудования при опытно-промышленной эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В ведомстве отметили, что радиационный фон "в районе станции в норме".

В то же время гособъединение "Белэнерго" заявило об устойчивой работе энергосистемы республики.

Напомним, первый энергоблок атомной электростанции был выведен на номинальный уровень мощности 12 января в 19.57, сообщили ранее в Минэнерго. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт.

Белорусская станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам третьего поколения станций повышенной безопасности. Он соответствует всем требованиям безопасности, что не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

В промышленную эксплуатацию ввести первый блок планируется в 2021 году, второй - в 2022-м, уточняет РИА Новости.

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