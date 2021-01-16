Почему зимой вместо 95-го лучше лить 92-й бензин

В холодные зимы запуск и работа мотора имеет особенности в сравнению с теплыми сезонами. Это обстоятельство следует учитывать при выборе оптимального горючего, поэтому универсальные правила заправки могут быть пересмотрены с поправкой на морозы.

Как правило, автопроизводители предусматривают "октановую вилку" - официально разрешается заправляться топливом не ниже АИ-92 (допускается бюджетный 92-й и рекомендуется 95-й).

Похожая схема предлагается и для транспорта, откалиброванного под горючее АИ-95/АИ-98. Так какое топливо из двух (низко- и высокооктанового) вариантов предпочесть зимой? Для этого разберемся, что происходит с топливной системой при суровом минусе.

Из-за пониженной температуры воздуха создается дополнительная нагрузка на детали силового агрегата, топливной и других систем, как минимум при холодном пуске они начинают работать с повышенной нагрузкой.

Так какой бензин предпочесть, чтобы не знать проблем зимой? Казалось бы, ответ очевиден - высокооктановый, ведь с ним минимизируется детонация, и, соответственно, нагрузка на силовой агрегат. К тому же, в ряде случаев, при работе на высокооктановом топливе, снижается расход. Однако фактически мы имеем прямо противоположную ситуацию. Ведь как раз-таки в холода при работе на топливе с минимально допустимым октановым числом детонация двигателю не грозит.

В то же время известно, что в топливе АИ-95 в сравнении с АИ-92 больше спиртов и эфиров - это основа тех самых присадок, которые используются для поднятия октанового числа топлива в процессе его производства (максимальное октановое число, которое может иметь бензин после крекинга - 80. С помощью же присадок удается довести ОЧ до: 92, 95, 98 и 100).

Таким образом, прежде всего из-за меньшего количества присадок бензин марки АИ-92 загорается за более короткое время, а также меньшее время горит, если сравнивать с 95-м топливом. Получается, что применение 92-го бензина зимой упрощает и процесс пуска мотора и воспламенения топлива в цилиндре, что, как это ни парадоксально, способствует более ровной работе силового агрегата. Ну и дополнительным и понятным аргументом в пользу использования АИ-92 вместо АИ-95 в том числе и зимой является существенная разница в цене.

С другой стороны, понятно и то, что с переходом на более низкооктановое топливо зимой ухудшатся показатели по приемистости и экономичности машины. Тем не менее, серия тестов, которые провели эксперты ведущих автомобильных изданий, свидетельствуют о том, что разница и в расходе, и в динамике ускорения при переходе с АИ-95 на АИ-92 минимальна. В случае с "легковушками" сегментов B и С речь идет о росте расхода максимум на пол-литра на 100 км и ухудшении динамики не более чем на 0,5 секунды при разгоне до "сотни".

Что же касается риска увеличения детонации, то в современных автомобилях этой проблемы практически не существует, поскольку в них имеется датчик детонации, по сигналу которого электронные мозги делают зажигание более поздним (именно так снижается детонация), и нагрузка на двигатель минимизируется.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов особенности настроек ЭБУ и топливной системы применительно к каждой конкретной модели. Некоторые из них перекалибруются и получают допуск к использованию топлива с расширенным диапазоном ОЧ при каждом плановом обновлении и даже чаще. За примером далеко ходить не приходится. Если для первых производственных партий Renault Arkana со 150-сильным турбомотором официально регламентировалось топливо не ниже АИ-95, то впоследствии допуск был снижен до АИ-92.

В любом случае, экспериментируйте, если заметили, что машина стала плохо заводиться в мороз. Возможно, пуск мотора облегчит не только замена свеч накаливания или подсевшего аккумулятора, но также и переход на более низкооктановое горючее, которое, повторимся, допускает к использованию автопроизводитель.