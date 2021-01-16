Продажи Volvo XC90 в России выросли в 2020 году. Чем привлекает кроссовер

По итогам 2020 года продажи самого большого кроссовера Volvo - XC90 выросли в России на 7 процентов. В ноябре, например, он и вовсе стал лидером продаж шведской марки в России, обойдя паркетник XC60. В последний месяц осени было продано 378 "девяностых", что аж на 72,6% больше, чем годом ранее. За весь 2020 год покупателей нашли 2209 шведских внедорожников. Очевидно, граждане спешили вложиться в том числе в движимое имущество, опасаясь скачков курсов валют. И все-таки почему XC90 - более дорогой и объемный? Взглянем на этот автомобиль еще раз.

Нынешнее поколение XC90 представили публике в далеком 2014 году. К тому моменту рынку пришлось прождать полноценного обновления аж 12 лет. Зато автомобиль стал первой серийной моделью шведской марки, которая была построена на модульной платформе SPA. Это же шасси ляжет в основу следующей генерации XC90, которая, по слухам, уже не за горами.

Сегодняшний Volvo XC90 - не ровно тот же автомобиль, что вышел на рынок в 2014-м. Производитель понемногу что-то меняет, добавляет, перерабатывает. Вот в 2020-м модельного году у автомобиля появилась вогнутая решётка радиатора, опциональные раздельные "капитанские" кресла на втором ряду. А на ХС90 2021-го модельного года уже в самой доступной версии Momentum предлагаются колеса с увеличенным размером 19 дюймов вместо 18, система распознавания дорожных знаков RSI, боковые наружные зеркала с автоматическим затемнением, электропривод задних подголовников.

Фото: Пресс-служба Volvo

Тот факт, что подобные рестайлинги минимально влияют на экстерьер и интерьер кроссовера, отнесу скорее к плюсам, чем к минусам. Несмотря на то, что нынешнее поколение XC90 дебютировало почти шесть лет назад, автомобиль по-прежнему смотрится современно, стильно и даже утонченно. Под стать внешнему облику и внутреннее убранство - в салоне просторно, дорого и просто приятно. Отделка панелей деревом, мягкий пластик, сверкающее глянцем обрамление дефлекторов, обволакивающие кожаные кресла и подголовники - пиршество не только для глаз, к этому хочется прикасаться снова и снова.

Фишками Volvo, которые неизменно производят впечатление на гостей, остаются барабанчик запуска двигателя, который нужно повернуть вправо, и цилиндр, регулирующий режимы движения. Размещены они не на торпеде, что является общим местом, а рядом с селектором. Крутишь колесико пальцем и решаешь, какой режим подходит сейчас - экологичный, комфортный, динамичный, off-road или индивидуальный. Ну, или просто крутишь, чтобы успокоить нервы.

Комфорт обеспечивают сиденья анатомической формы с возможностью регулировки по нескольким направлениям и выдвижной подушкой. А второй ряд оснащен сиденьями с регулировкой наклона спинки. XC90 может быть 5-местным, 6-местным с раздельными капитанскими креслами на втором ряду и 7-местным. В последнем случае кресла второго ряда можно двигать вперед-назад - это позволяет увеличить пространство для ног на третьем ряду. Складывание кресел третьего ряда из багажника автоматизировано. Сам багажник с различными выемками, крючками, решетками и розетками довольно вместителен. К услугам пассажиров сзади - собственный двухзонный климат-контроль. Опциональная аудиосистема Bowers & Wilkins наполняет салон по-настоящему живым звуком. Премиум, что уж говорить.

Фото: Пресс-служба Volvo

В салоне еще и технологично. В XC90 почти нет физических кнопок, все управление идет через сенсорный экран на центральной консоли. Мультимедийная система Sensus по духу сродни смартфону - здесь тоже свайпишь влево-вправо с экрана на экран в поисках нужного приложения или функции. Технически все интуитивно понятно, однако компоновка и расположение настроек требуют привыкания. В первые дни путаница неизбежна, лишь к концу первой недели поиск нужных опций перестает быть проблемой. К плюсам стоит отнести тот факт, что экран реагирует на прикосновения в перчатках.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Тронувшись с места, ловлю себя на мысли, что нахожусь скорее в спорткаре, чем в большом двухтонном кроссовере. Руль небольшого диаметра, который откликается отличной обратной связью. Дизельный 2‑литровый турбомотор, который развивает 235 лошадиных сил, 480 Нм крутящего момента и шустро тянет со старта. 8‑ступенчатая коробка, которая оперативно щелкает передачами.

Дуэт движка и автомата обеспечивает завидный для такого автомобиля разгон - 7,8 секунды до сотни. Есть возможность установить опциональную пневмоподвеску, которая меняет клиренс в зависимости от темпа движения и приседает на высоких скоростях - она обеспечивает неплохую плавность хода. Кстати, дорожный просвет на XC90 с пневматической подвеской достигает аж 267 мм, но и без нее, на пружинной подвеске имеет в запасе нехилые 238 мм.

Фото: Пресс-служба Volvo

И все-таки XC90 в образе спорткара - не более чем плод разыгравшегося воображения. На ходу автомобиль и сам по себе настраивает на спокойную манеру движения, а периодические раскачивания и порой чрезмерно жесткая реакция на неровности заставляют забыть о динамичном вождении. Впрочем, высоту положения "пневмы", равно как и акселератор, и рулевое управление, и даже педаль тормоза можно настроить под себя, так что границы допустимого немного размыты.

А вот система "Старт/стоп" явно не добавляет спокойствия внутреннему миру водителя. Во-первых, она зачем-то глушит двигатель еще до момента полной остановки автомобиля. Во-вторых, мотор резко вздрагивает, едва отпустишь педаль тормоза. Поэтому уже через 10-15 минут таких толчков в пробке спешишь отключить эту систему в планшете мультимедийки - не останавливают даже мысли об экономии топлива. Кстати, расход в смешанном цикле и без "старт-стопа" оказался на уровне около 7-8 л на 100 км - неплохой показатель.

Фото: Пресс-служба Volvo

Зато система экстренного автоматического торможения кажется стОящим ассистентом. Она позволяет настроить уровень бдительности автомобиля, тогда он будет реагировать самостоятельно на препятствия в виде автомобилей, пешеходов, ограждений, одновременно включая в салоне тревожные визуальные и звуковые сигналы.

XC90 способен сам подруливать, не позволяя себе вывалиться из полосы - если вы не включили поворотник, конечно. А также включает противодействие, если чувствует опасность при перестроении - в виде стремительно приближающегося автомобиля. Но полностью устраниться от управления водителю не удастся - кроссовер это тоже почувствует и настойчиво попросит вернуть руки на руль. Проекция на лобовом стекле помимо скорости автомобиля, разрешенного скоростного режима и знаков показывает дорожные камеры - удобно.

Кроссовер также оснащается функцией автоматической парковки Park Assist Pilot, которая активируется на экране планшета. Система работает как в случае параллельной парковки, так и перпендикулярной. От водителя требуется лишь выдерживать скорость в тот момент, когда электронные глаза будут подыскивать место для парковки. Найдя его, система сама просчитает траекторию и затем, к моему удивлению, справится заехать в очень узкое окошко. Зато в другой раз проигнорирует куда более подходящее свободное место.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Начальная цена нового XC90 сегодня - 4 680 000 рублей. Это будет бензиновый пятиместный кроссовер мощностью 249 лошадиных сил. Описанный выше дизельный вариант в исполнении D5 стартует с отметки 5 109 000 рублей. Но чтобы получить автомобиль с более-менее достойным набором функций, стоит выбрать комплектацию Inscription, а это уже минимум 5 434 000. Впрочем, и этого будет мало, потому, проставив еще несколько галочек в конфигураторе, получаем предложение за отметкой в 6 млн рублей. Но стоит ли удивляться? XС90 сегодня довольно успешно конкурирует с большой немецкой тройкой в лице Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Интерес к нему, в общем-то, объясним - автомобиль предлагает свою особую ауру, дополненную неплохими динамическими характеристиками и армией электронных ассистентов, значительно облегчающих жизнь владельца.