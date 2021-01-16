Под Ярославлем открылся этап Кубка мира по фристайлу

​16 января в спорткомплексе "Подолино" под Ярославлем открылся второй этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика".

По информации правительства Ярославской области, в турнире принимают участие 56 спортсменов из Белоруссии, Швейцарии, Германии, Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Казахстана и России. В составе российской сборной - 10 именитых спортсменов. Девять из них - ярославцы: Павел Кротов, Илья Буров, Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Арсений Вагин, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Денис Сляднев. Тренер команды Александр Понгильский тоже представитель Ярославской области.

16 января акробаты выступали в индивидуальном зачете. Победителем в квалификации стал Максим Буров, второе место - у Павла Кротова. Илья Буров стал десятым, Ильдар Хакимов - двенадцатым.

У женщин квалификацию выиграла спортсменка из Канады Марион Тэну. Россиянки Любовь Никитина и Анастасия Прыткова заняли 8-е и 10-е места соответственно.

Россияне Арсений Вагин, Станислав Никитин, Денис Сляднев и Есения Пантюхова квалификацию не прошли.

- Это этап Кубка мира, тут конкуренция другая, нежели на Всероссийских стартах и этапах Кубка Европы, - прокомментировал итоги квалификации президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. - Неплохо, что Хакимов попал в финал, довольны его выступлением. Стас Никитин ошибся, это спорт, все бывает. По девушкам в финал попали Люба Никитина и Настя Прыткова. У Есении Пантюховой все еще впереди. В целом результаты в квалификации - ожидаемы.

После финальных прыжков в индивидуальном зачете лидировал Максим Буров, серебро - у Павла Кротова. Среди женщин-россиянок лучший результат (бронза) - у Любови Никитиной.

17 января состоятся командные соревнования. К сожалению, эти очень зрелищные состязания из-за напряженной ситуации с распространением COVID-19 проходят без зрителей.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, принявшего участие в открытии этапа Кубка мира под Ярославлем, соревнования организованы на самом высоком уровне, и Россия всегда будет открытой страной, готовой принимать самые высокие международные соревнования и обеспечивать гостеприимство и международный технический уровень.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, со своей стороны, поделился со спортсменами планами по строительству в "Подолино" спортивного комплекса с прыжковым трамплином и бассейном для подготовки фристайлистов в летний период.