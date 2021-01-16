СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа

Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело по факту смерти подростка от веселящего газа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в квартире погибшего найден баллон с закисью азота. По одной из версий, 16-летний юноша получил отравление и впоследствии задохнулся. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее о смерти подростка в квартире сообщила столичная прокуратура. Ведомство ведет свою проверку всех обстоятельств случившегося.