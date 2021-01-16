Три мужчины и женщина погибли при пожаре в Твери

В Твери ночной пожар в одноэтажном доме унес жизни четырех человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

Сообщение о пожаре на улице Большевиков в Твери поступило дежурным регионального ЦУКС в 4:40. На пожаре работали пять единиц техники и 19 пожарных. К 5:19 пожар был локализован, в 5:41 - ликвидирован.

В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела трех мужчин и женщины. По предварительной информации СК, признаков насилия на телах нет. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По информации следствия, возгорание началось внутри дома. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, по прибытии пожарных расчетов на место ЧП наблюдалось сильное задымление. Причины пожара предстоит назвать пожарно-технической экспертизе, назначенной следствием.