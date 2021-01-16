Три самых холодных дня ждут жителей европейской части России

Ближайшие дни станут самыми холодными в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура будет достигать двузначных значений, приводит его слова РИА Новости.

"В субботу синоптическая ситуация, напоминающая четверг, когда воздушные массы с севера приносят по-настоящему холодную погоду, и снег прогнозируется", - заявил Вильфанд.

Температурные аномалии при этом будут колебаться от 7 до 10 градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявляли, что в столичном регионе температура воздуха в ближайшие дни, а со вторника начнется потепление.