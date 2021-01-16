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16.01.2021 21:30
Рубрика: Происшествия

В Москве совершен погром в Stalin Doner

Текст: Сергей Бабкин

Неизвестные устроили погром в скандально известном заведении фастфуда Stalin Doner.

В Москве BMW насмерть сбил своего водителя

Владелец "Шаурмы Сталина" Станислав Вольтман разместил у себя в Instagram фото последствий налета. Судя по кадру, испорчена витрина заведения и сорвана вывеска.

Ранее Коптевский районный суд оштрафовал Станислава Вольтмана на 1 тысячу рублей за неподчинение полиции. А само заведение оказалось в центре скандала: его название и форма сотрудников, стилизованная под дресс-код НКВД, вызвали неоднозначную реакцию в городе.

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