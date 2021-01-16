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16.01.2021 00:30
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье у остановки электрички поймали волка

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области около железнодорожной станции Голицыно поймали волка. Об этом РИА Новости сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Фото: iStock
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Это был тот самый волк, который два дня назад напугал жителей Одинцова. Была создана специальная группа ловцов, и недавно животное было обнаружено. "Его нашли волонтеры и сообщили ловцам, - рассказал агентству руководитель министерства. - Теперь определим его породу, в дальнейшем будет принять решение по судьбе волка".

После осмотра волк отправится в приют в Одинцово. Таким образом, хищник больше не представляет опасности для жителей.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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