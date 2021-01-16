В Подмосковье у остановки электрички поймали волка

В Московской области около железнодорожной станции Голицыно поймали волка. Об этом РИА Новости сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Это был тот самый волк, который два дня назад напугал жителей Одинцова. Была создана специальная группа ловцов, и недавно животное было обнаружено. "Его нашли волонтеры и сообщили ловцам, - рассказал агентству руководитель министерства. - Теперь определим его породу, в дальнейшем будет принять решение по судьбе волка".

После осмотра волк отправится в приют в Одинцово. Таким образом, хищник больше не представляет опасности для жителей.