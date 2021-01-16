Блокировку YouTube-канала "Ахмата" в Чечне назвали "душением свобод"

Власти Чечни назвали абсурдом блокировку YouTube-каналов футбольного клуба "Ахмат" и российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). YouTube-каналы "Ахмата" и ACA были заблокированы в пятницу, 15 января. В Google объяснили решение требованиями Управления по контролю за иностранными активами США в связи с санкциями, принятыми против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных команд.

Министр печати и информации республики Ахмед Дудаев в своем Instagram заявил об информационной блокаде в отношении спортсменов. "Эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. А ведь это сотни тысяч людей. Только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек. Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип "спорт вне политики" уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы", - убежден Дудаев.

По его словам, против Чечни и главы региона Рамзана Кадырова развернули гибридно-информационную войну. "Уже не первый год мы видим, что со стороны самой "демократической" страны, именующей себя колыбелью демократии, жестко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речь не идет", - сказал министр.

В "Ахмате" отметили, что блокировка YouTube-канала не скажется на команде. "В наш современный век достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы грозненского клуба.

Российская премьер-лига (РПЛ) расценила блокировку канала "Ахмата" в YouTube как шаг против ценностей Международной федерации футбола (ФИФА). "Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики "Ахмата" лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку", - отметили в РПЛ. А Роскомнадзор обратился в компанию Google c требованием разблокировать каналы "Ахмата" и ACA. В ведомстве заявили, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации.