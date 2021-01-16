Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы России на архипелаге Новая Земля. Торжественный ритуал состоялся на аэродроме Рогачево, где в прошедшем году военные летчики уже выполняли учебные боевые задачи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, это позволит значительно расширить область применения истребительной авиации в Арктике и увеличить территорию воздушного пространства над акваторией Северного морского пути, которую и будут контролировать экипажи истребителей-перехватчиков.

В пресс-службе добавили, что на Новой Земле уже несет дежурство зенитный ракетный полк соединения ПВО 45-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота. Он вооружен зенитной ракетной системой С-400 "Триумф"".

МиГ-31БМ - сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия. В состоянии обнаружить и уничтожить воздушные цели на разных высотах и при любой погоде.