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16.01.2021 11:19
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор разработал тест для "британского" штамма коронавируса

Текст: Ирина Алпатова
Тест-система для выявления "британского штамма" коронавируса разработана в Центральном НИИ Роспотребнадзора. Анализ занимает всего 1,5 часа, говорится в сообщении ведомства.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в 3 раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания.

Фото: РИА Новости
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса

Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов, говорится в сообщении ведомства.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские ПЦР-тесты на коронавирус выявляют, в том числе, и британский штамм COVID-19. Кроме того, она заверила, что зарегистрированные в России вакцины защищают и от этой разновидности коронавируса.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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