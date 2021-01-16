Роспотребнадзор разработал тест для "британского" штамма коронавируса

"Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в 3 раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания.

Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов, говорится в сообщении ведомства.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские ПЦР-тесты на коронавирус выявляют, в том числе, и британский штамм COVID-19. Кроме того, она заверила, что зарегистрированные в России вакцины защищают и от этой разновидности коронавируса.