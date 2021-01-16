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16.01.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Сборная России по гандболу вышла в основной раунд чемпионата мира

Текст: Максим Домчев

Мужская сборная России по гандболу во втором матче чемпионата мира переиграла команду Словении - 31:25.

На мужском ЧМ по гандболу вместо США выступит Швейцария

После ничейного поединка на старте турнира против белорусской команды, на этот раз россиянам сопутствовал успех. В составе победителей по 6 мячей забросили Сергей Марк Косоротов, Игорь Сорока, Дмитрий Киселев и Юре Доленец.

Благодаря этой победе сборная России вышла в основной раунд турнира, который проходит в Египте. Также в следующий раунд вышли словенцы и белорусы.

В заключительном матче в группе россияне сыграют с командой Южной Кореи, пока не набравшей ни одного очка. Матч пройдет 18 января.

Спорт Виды спорта Гандбол

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